В ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия

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Сегодня в школах Татарстана начинается дистанционное обучение. О готовности к переходу на «дистанцию» еще 2 апреля заявил министр образования и науки республики Рафис Бурганов. А 3 апреля в ряде казанских школ прошли безуспешные пробные уроки.



Пробный дистанционный урок в выпускном классе одной из казанских школ 3 апреля закончился, не начавшись. Зарегистрировавшись на сайте РЭШ, дети прикрепились к аккаунтам учителей, дождались начала онлайн-занятия, и… у половины класса и самой учительницы оно просто не открылось. При попытке переподключиться портал выдавал ошибку 502 — проблемы на стороне сайта. После экстренного совещания в чате выработали коллегиальное решение: пройти материал самостоятельно, по старинке — по учебникам, согласно заданию учителя.



— Мы живем в пригороде, в Высокогорском районе, а дочка с первого класса учится в школе в Казани, — рассказала «Реальному времени» мама шестиклассницы Наталья Семенова. — Это было вынужденное решение: выбранная нами школа — рядом с организацией, в которой я работаю. Классный руководитель прислала нам ключи и коды, я без проблем зарегистрировала дочь на сайте РЭШ со своего рабочего компьютера. А дома, где нет проводного интернета, выяснилось, что интернет с модема «слабенький», работает крайне медленно. Мы попробовали двух операторов — одинаково «не тянет». К тому же у нас дома старый компьютер, с устаревшим программным обеспечением. Новый я купить не могу: у меня скромная зарплата, дочь воспитываю одна. Решили учиться по смартфону — а куда денешься? 3 апреля был первый пробный день! Учительница выслала ссылку на уроки в РЭШ, в итоге никто толком не мог ничего сделать. Учительница сказала, что так в отчете и напишет.

В итоге, по словам Натальи, чтобы дочка не забыла школьную программу, они со смартфоном в руках самостоятельно позанимались в этот день на другой учебной платформе — «ЯКласс». Она не указана на сайте РЭШ в числе рекомендованных, но учителя не против.

— Прошли два урока по математике и один по русскому, — говорит Наталья. — Показалось, что слишком много заданий за один урок: 15 основных и 2—3 дополнительных. В конце уже не было ни сил, ни желания все это делать. Задания по математике дочка выполнила на 100 и 70 процентов правильно, а по русскому — только на 34, это двойка, хотя «учила» она русский полтора часа.

Подробнее в материале «Реального времени».

