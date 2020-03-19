«Нефтехимик» объявил об уходе Бикмурзина с поста президента клуба

Азат Бикмурзин покидает пост президента хоккейного клуба «Нефтехимик», информирует пресс-служба нижнекамцев.

Он занимал эту должность начиная с 2015 года. За это время «Нефтехимик» трижды выходил в плей-офф КХЛ, во всех трех случаях выбывая в первом раунде турнира. В нынешнем сезоне нижнекамцы в четырех матчах серии вылетели от казанского «Ак Барса».

В знак благодарности за проделанную работу клуб подарил Бикмурзину уникальную картину нижнекамской художницы с символикой «Нефтехимика».

Напомним, накануне нижнекамский клуб объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Также произошли изменения в руководстве «Нефтехимика». Председателем совета директоров клуба стал советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», коммерческий директор Тимур Шигабутдинов.

Подробнее о вчерашней пресс-конференции читайте в материале «Реального времени».