В Казани запускается fashion-ретейлер для скейтеров Boardriders

«Реальному времени» стало известно о приходе в Казань нового ретейлера экшн-спорт культуры — сети мультибрендовых магазинов Boardriders. Первый в Поволжье магазин компании откроется в ближайшие дни в казанском ТЦ «Мега» на площади в 270 квадратных метров.

— Вoardriders займет бывшее помещение Next ближе к магазину OBI. Он ориентирован не только на любителей экстремальных видов спорта, но и активную молодежь, любящую ярко одеваться, — подтвердили информацию нашему изданию в пресс-службе «Меги».



Компания занимается разработкой, производством и продажей снаряжения, обуви и аксессуаров для серфинга, сноубординга и скейтбординга. В целом спортсмены и участники рынка позитивно оценивают приход нового ретейлера и уверены, что он найдет здесь своих поклонников, но отмечают, что сеть ориентирована скорее на масс-маркет.



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