Семья Назарбаева судится за дома в Лондоне стоимостью более $100 млн

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева решили оспорить в Высоком суде Лондона арест двух домов и квартиры в столице Великобритании. Их стоимость оценивается более чем в $100 млн.

Собственниками считаются спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида. Недвижимость оформлена на три офшора, судья разрешила назвать владельцев, несмотря на их возражения, пишет BBC.

Недвижимость арестовали в 2019 году по закону о неустановленных доходах. Власти Британии считают, что дома Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) считают, что дома были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Адвокат семьи Назарбаева утверждает, что супруги развелись в 2007 году, а недвижимость куплена уже в 2008-м. Если владельцы имущества объяснят происхождение средств, то его арест отменят. В противном случае недвижимость конфискуют и продадут на аукционе.