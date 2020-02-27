Станислав Галиев: «В плей-офф «Ак Барс» будет играть агрессивно и быстро»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в плей-офф Кубка Гагарина.

— Очень многие не верят в систему Квартальнова в плей-офф. Объясните, почему эти люди не правы.

— Понимаю, что зрителям нравится, когда в матче забивают по десять голов. Но иногда нужно играть строже в обороне. Перед каждым матчем своя задача: где-то идем агрессивно, где-то в откат.

— Вы согласны, что в первые месяцы регулярки «Ак Барс» играл более креативно?

— Я бы сказал, более агрессивно. Тогда у нас была задача давить соперника, не давать ему поднимать головы. Сейчас нам говорят в некоторых матчах сыграть построже в обороне, в откат. Плюс у нас была череда травм, в какой-то период сезона мало забивали, но мы с этим справились и вернули свою игру.

— В плей-офф вы тоже будете в откат играть?

— Думаю, нет. Мы будем играть агрессивно и быстро, — считает Галиев.

Напомним, сегодня «Ак Барс» может впервые в истории выиграть Кубок континента КХЛ.