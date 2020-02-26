Минспорта Татарстана определило исполнителя тендера по проведению соревнований на воде в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минспорта РТ подвели итоги тендера по организации и проведению международных и всероссийских соревнований по водным видам спорта в 2020 году. Подрядчиком станет АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Организация исполнит заказ за 29,2 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Напомним, что среди этих мероприятий этап мировой серии FINA по прыжкам в воду с 18 по 23 марта, чемпионат России по плаванию (отбор на Олимпийские игры) с 1 по 11 апреля, чемпионат России по синхронному плаванию с 13 по 17 апреля и этап мировой серии по синхронному плаванию с 16 по 20 апреля.

Ранее «Реальное время» уже писало, что Казань стала столицей водных видов спорта РФ.