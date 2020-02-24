Минспорта Татарстана потратит 29,2 млн рублей на проведение соревнований по водным видам спорта

Министерство спорта Татарстана потратит 29,2 млн рублей на проведение международных и всероссийских соревнований по водным видам спорта. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В списке мероприятий присутствуют этап мировой серии FINA по прыжкам в воду с 18 по 23 марта, чемпионат России по плаванию (отбор на Олимпийские игры) с 1 по 11 апреля, чемпионат России по синхронному плаванию с 13 по 17 апреля и этапа мировой серии по синхронному плаванию с 16 по 20 апреля.

Ранее инистр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Казань сможет провести все ранее запланированные международные турниры.