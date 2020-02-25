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В Казани освятили пещерный храм — видео

19:35, 25.02.2020
В Казани освятили пещерный храм — видео
Фото: скриншот

В Казани в пещерном храме собора Казанской иконы Божией матери прошла божественная литургия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Службу провели сразу после великого освящения.

Воссоздавать подземный храм на историческом фундаменте начали 4 года назад. Еще в начале ХХ века княгиня Елизавета Федоровна предложила поставить иконостас здесь, прямо на месте обретения чудотворной иконы. Поэтому этот подземный храм назван в честь Рождества Богородицы.

Сейчас фрагменты истории — сохранившиеся стены и своды — прихожане могут увидеть под стеклом. Руины обнаружили во время раскопок. Все работы и декор в храме полностью завершены. Пока в пещерном храме идет молитва, в верхней части собора продолжаются строительные работы. Вход на территорию посетителям пока запрещен в целях безопасности.

Общество Татарстан
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