Маршрут ралли «Шелковый путь» могут изменить из-за эпидемии коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Маршрут ралли «Шелковый путь», который проходит по территории России и Китая, может быть изменен из-за эпидемии коронавируса. Возможные изменения трассы рассматривает организационный комитет гонки. Об этом сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.



«Организационный комитет международного ралли «Шелковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской автомобильной федерацией», — заявил Чагин.

При этом на данный момент вариант с полной отменой гонки не рассматривается. Оргкомитет ралли считает нынешнюю ситуацию безопасной для здоровья участников.

Окончательное решение по маршруту будет принято в самое ближайшее время.

Напомним, в нынешнем году ралли «Шелковый путь» пройдет в юбилейный, десятый раз. Трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина и стартует 3 июля в столице России, финиш намечен на 16 июня в китайском Урумчи.

