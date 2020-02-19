За год квартиры-студии в Казани подорожали на 14%

В 2019 году стоимость квартир-студий в Казани составила 84,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Это на 14% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании компании Avito.

Столица Татарстана заняла восьмое место в России по росту цен на данный вид жилья. Больше всего они подорожали в Хабаровске (на 47%, до 97,7 тыс. рублей), больше всего подешевели — в Саратове (на 22%, до 30 тыс. рублей).

В среднем в России 1 кв. м квартиры-студии за год вырос на 8,9%, — до 87,9 тыс. рублей.

Ранее эксперты проанализировали цены на квартиры-студии в новостройках российских городов. Казань вошла в топ-10, заняв седьмое место.