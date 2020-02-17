В казанском «Корстоне» нашли рекламу кофе с изображением «непристойных образов»

ГТРК «Корстон-Казань» проиграл суд против татарстанского Управления Федеральной антимонопольной службы по поводу рекламы кофе с изображением непристойных образов.

Отмечается, что в лифтах комплекса распространялась реклама с текстом «ПОДПИШИСЬ НА КОФЕ 33 1 чашка в сутки ВЗБОДРИСЬ» и изображением трех чашек кофе, «в пене которых усматривались образы, чья публичная демонстрация нарушает общепринятые нормы». Также не была указана существенная информация — чтобы купить чашку кофе именно за 33 рубля, необходимо было приобрести месячный абонемент стоимостью в 999 рублей.

В итоге рекламу признали признали ненадлежащей и нарушающей требования закона «О рекламе». Суды первой и второй инстанции сочли действия Татарстанского УФАС России правомерными и соответствующими закону, сообщает пресс-служба ФАС.

Ранее неоднозначную реакцию вызвала наружная реклама одного из кафе в отеле «Корстон» текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки». УФАС также возбудило по поводу этого дело.