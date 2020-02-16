В Нижнекамске построят два новых торговых комплекса

В течение 2020 года в Нижнекамске может появиться два новых торговых комплекса. Они будут расположены в 47-м и 49-м микрорайонах.

Факт строительства подтвердили телеканалу «НТР-24» в компании заказчика ТЦ (в сообщении копания не называется, на фотографии паспорта объекта фигурируют некие ИП Тимиров и Ломов). Торговые центры будут одноэтажными, якорным арендатором в них выступит продуктовая сеть «Пятерочка». Площадь каждого из них составит 1400 кв. м.

В недавнем отчете консалтинговой компании CBRE отмечалось, что более 50% объема торговых площадей, заявленных к открытию в 2020 году, расположены в Приволжском федеральном округе. В этом контексте упоминался и Нижнекамск: говорилось, что появление новых торговых центров в нем обусловлено отсутствием качественного предложения в этих городах.