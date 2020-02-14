«Динамо-Казань» в трех сетах обыграло одинцовское «Заречье»

«Динамо-Казань» в домашнем матче 15-го тура Суперлиги по женскому волейболу без особых проблем в трёх сетах разобралось с одинцовским «Заречьем» (3:0).

Казанские волейболистки уверенно провели весь поединок, особенно сильно разыгравшись во второй партии, где позволили соперницам набрать лишь 13 очков.

Отметим, что «Динамо» играло без своего лидера Саманты Фабрис, которой дали день отдыха.

Суперлига Париматч. 15-й тур.



«Динамо-Казань» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:23, 25:13, 25:19).

«Динамо-Казань»: Бирюкова (10), Марюхнич (2), Королева (12), Старцева — К (1), Федоровцева (13), де ла Крус (13) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Кочурина, Кадочкина (10).

«Заречье-Одинцово»: Ефимова — К (1), Мельникова (6), Руссу (14), Котова (3), Воробьева (3), Якушина (5) — стартовая шестерка, Кураева (либеро), Курносова (либеро), Матвеева (1), Иванова, Хроменкова (2), Шишкина.