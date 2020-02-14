Ставка по ипотеке в Татарстане опустилась ниже 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в Татарстане в декабре 2019 года снизилась до 8,99%, сообщила пресс-служба татарстанского отделения ЦБ.

Максимальная ставка по ИЖК в республике в прошлом году наблюдалась в апреле — 10,53%, и планомерно снижалась с мая прошлого года в условиях замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики.

Всего за прошлый год было выдано почти 44,1 тыс. ИЖК на сумму 86,2 млрд рублей. На 1 января 2020 года ипотечный портфель достиг 212,5 млрд рублей, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности на 1 января 2020 года составила 0,6%, годом ранее — 0,7%.

Напомним, с 30 января 2020 года действуют новые правила предоставления информации по ипотечным договорам — наиболее значимые их условия, требующие согласования с заемщиком, будут изложены в форме таблицы. К таким условиям, в частности, относится информация о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, а также сведения об услугах, оказываемых банком за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам. Табличная форма должна помочь заемщику лучше понять основные условия договора.