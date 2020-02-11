«Нефтехимик» дома обыграл «Локомотив», Мерфи набрал три очка

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» (4:3).

Нижнекамцы уверенно начали встречу, поведя к 7-й минуте 2:0. Гости отыгрались еще до перерыва, благодаря шайбам Да Косты и Ткачева. К началу третьего периода хозяева льда снова вели с преимуществом в два гола, заброшенными Шиксатдаровым и Энлундом. На это ярославцы смогли ответить лишь одной шайбой.

Таким образом, «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд в КХЛ.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

Голы:

1:0 — Хайруллин (Энлунд, Берглунд, 03:22),

2:0 — Мерфи (Сергеев, 07:11),

2:1 — Да Коста (Накладал, 14:11),

2:2 — Ткачев (Полунин, 15:28),

3:2 — Шиксатдаров (Мерфи, Уайт, 29:54),

4:2 — Энлунд (Мерфи, 49:25, мен.),

4:3 — Ландер (Ткачев, Марков, 57:31, бол.).