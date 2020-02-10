Чемпионат России может сменить официальное название

Российский чемпионат по футболу может получить нового титульного спонсора и сменить название. Им может стать «Тинькофф Банк» сообщает Betting Insider со ссылкой на собственный источник, близкий к ходу переговоров.

По условиям предстоящего соглашения Российская премьер-лига (РПЛ) будет официально переименована в «Тинькофф Российская Премьер-лига».

О деталях контракта дополнительно рассказал журналист Сергей Егоров, раскрыв финансовую сторону договора. «Применительно к контракту «Тинькофф Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме 300 миллионов рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что у чемпионата России по футболу не было титульного спонсора с сезона 2017/2018, когда таковым был «Росгосстрах».