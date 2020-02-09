Ученые КФУ предсказали появление генетических паспортов и новую высадку человека на Луну

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Ученые Казанского федерального университета рассказали, какие открытия и прорывы ожидают человечество в ближайшие годы.



Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии, заведующий отделом поисковых исследований НОЦ фармацевтики КФУ Альберт Ризванов предсказал появление возможности создавать генетические паспорта для каждого гражданина, передает пресс-служба вуза.

«У врача появится возможность оценивать риски возникновения заболеваний, назначать препараты на основе индивидуальных особенностей пациента. Поскольку генетический паспорт будет привязан к карточке пациента, врач сможет сразу же проводить анализ генетики человека», — сказал он.

Профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что в ближайшее десятилетие, по всей видимости, на Луну опять высадится человек. В связи с этим казанские ученые уделяют большое внимание ее изучению. Также, по его словам, в течение 10 лет совместными усилиями ученых из разных стран и казанских астрономов будут разработаны технические возможности для уклонения опасных космических объектов от столкновения с нашей планетой.

Профессор кафедры общей психологии ИПО КФУ Булат Алишев считает, что скоро начнут появляться новые направления психологии.

«Могу предположить, что когда-нибудь мы начнем изучать инопланетян. Время не стоит на месте — все развивается. Физиологи, нейрофизиологи откроют новые группы нейронов, выяснится, за какие функции они отвечают — и психологи вместе с психофизиологами начнут изучать новые явления. Пока мы и подозревать не можем, на чем сфокусируется психология. Хочется верить, что психология будущего даст вразумительные ответы на многие вопросы, связанные с искусственным интеллектом, психологией поведения роботов», — резюмировал Алишев.

Ранее Казанский федеральный университет вошел в список ведущих исследовательских учреждений страны.