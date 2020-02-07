Исследование: более половины казанцев планируют покупать квартиру в новостройке

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Более половины (58%) жителей Казани планируют покупать квартиру в новостройке, следует из исследования «Райффайзенбанка».

Так, 26% казанцев рассматривают жилье на вторичном рынке недвижимости, еще 15% не определились с выбором. Как отмечается в исследовании, мужчины значимо чаще, чем женщины, предпочитают квартиру в новых домах.

Среди респондентов не оказалось ни одного человека, готового купить квартиру за всю сумму сразу. 89% жителей Татарстана намерены брать для этих целей ипотеку, еще 11% планируют брать потребительский кредит, так как считают, что он более прозрачный и безопасный.

В среднем россияне копят на ипотеку от 2 до 4 лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода. Большинство граждан предпочитают открывать для этих целей вклад в банке, однако 32% опрашиваемых хранят деньги дома. В Казани только 21% жителей откладывает наличные дома.

Также 15% опрошенных казанцев для покрытия первоначального взноса рассчитывают на имеющееся имущество, еще 39% собираются продать машину для этих целей, 30% — дачу. Не исключаются варианты продажи гаража, бытовой техники и золота.

Ранее сообщалось, что в Казани земля под индивидуальную застройку подорожала на 5,9%.