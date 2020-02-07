Экс-глава «Свея» может выйти на свободу, не пробыв в колонии ни дня

Фото: Ирина Плотникова

Осужденный к 10 годам колонии Рашид Аитов может выйти на свободу раньше, чем обманутые им дольщики станут новоселами. По данным «Реального времени», спецкомиссия врачей УФСИН по Татарстану выдала заключение — диагнозы строителя-мошенника входят в перечень правительства РФ с диагнозами, препятствующими отбыванию наказания за решеткой.



Сейчас Аитов находится в больнице для осужденных при казанской колонии №2, в колонию для осужденных он так и не попал. 30 января Аитов подал ходатайство в Приволжский райсуд Казани об освобождении от наказания в связи с болезнью. Его рассмотрение состоится 27 февраля — через десять дней после 68-летия Аитова.



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