Сегодня утром в Татарстане ожидается до -17 градусов и слабая метель

В четверг, 6 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. Утром в отдельных районах слабая метель. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром температура воздуха составит до -17°С, днем — от -5°С до -10°С. В Казани возможно от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -8°С до -10°С.