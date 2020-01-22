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В Татарстане насчитали 24 проблемных долевых дома

14:52, 22.01.2020
В Татарстане насчитали 24 проблемных долевых дома
Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В Татарстане на данный момент находятся 24 проблемных долевых дома.

Как сообщил заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ, что недавно еще два дома в Казани и Елабуге вошли в число проблемных.

Напомним, 17 января в Казани дольщикам передали два известных проблемных дома. Новоселье смогут отметить собственники квартир в доме №61 по улице Чистопольской и в одном из корпусов ЖК «Царицынский бугор» на улице Фучика.

Недвижимость Татарстан
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