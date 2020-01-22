В Татарстане насчитали 24 проблемных долевых дома

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В Татарстане на данный момент находятся 24 проблемных долевых дома.

Как сообщил заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ, что недавно еще два дома в Казани и Елабуге вошли в число проблемных.

Напомним, 17 января в Казани дольщикам передали два известных проблемных дома. Новоселье смогут отметить собственники квартир в доме №61 по улице Чистопольской и в одном из корпусов ЖК «Царицынский бугор» на улице Фучика.