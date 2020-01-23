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В Казани «МДМ-Строй» может возвести жилой дом возле ресторана «Пашмир»

13:39, 23.01.2020
В Казани «МДМ-Строй» может возвести жилой дом возле ресторана «Пашмир»
Фото: pkk5.rosreestr.ru / скриншот

Казанское ООО «МДМ-Строй» Дамира Махмутова вернулось к идее застройки земельного участка возле ресторана «Пашмир» и «Закабанной» мечети на улице Хади Такташа.

Компания запросила у исполкома разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 4600 кв. метров. Городские власти назначили общественное обсуждение по этому поводу. Предложения и замечания будут приниматься с 3 по 6 февраля.

Согласно приложению к постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, застройщик намерен уменьшить минимальные отступы строений от передней границы участка «в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки».

Также планируется разместить часть парковочных мест на поверхности, а часть — в подземном паркинге.

Еще в 2014 году, отвечая на жалобу в системе «Народный контроль», префектура «Старый город» сообщала, что участок на улице Хади Такташа напротив ресторана «Пашмир» принадлежит ООО «МДМ-Строй».

Напомним, в 2018 году ООО «МДМ-Строй» приобрело торговый центр «Квартал» на Чистопольской. При этом недалеко от ТЦ расположен элитный ЖК «Перспектива», который возводила компания Дамира Махмутова.

Справка

ООО «МДМ-Строй» зарегистрировано в Казани в мае 2010 года. Генеральный директор — Валерий Салин, владелец — Дамир Махмутов. Выручка в 2016 году — 310,4 млн рублей, чистая прибыль — 21 тыс. рублей.

Недвижимость Татарстан
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