В Казани «МДМ-Строй» может возвести жилой дом возле ресторана «Пашмир»

Казанское ООО «МДМ-Строй» Дамира Махмутова вернулось к идее застройки земельного участка возле ресторана «Пашмир» и «Закабанной» мечети на улице Хади Такташа.

Компания запросила у исполкома разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 4600 кв. метров. Городские власти назначили общественное обсуждение по этому поводу. Предложения и замечания будут приниматься с 3 по 6 февраля.

Согласно приложению к постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, застройщик намерен уменьшить минимальные отступы строений от передней границы участка «в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки».

Также планируется разместить часть парковочных мест на поверхности, а часть — в подземном паркинге.

Еще в 2014 году, отвечая на жалобу в системе «Народный контроль», префектура «Старый город» сообщала, что участок на улице Хади Такташа напротив ресторана «Пашмир» принадлежит ООО «МДМ-Строй».

Напомним, в 2018 году ООО «МДМ-Строй» приобрело торговый центр «Квартал» на Чистопольской. При этом недалеко от ТЦ расположен элитный ЖК «Перспектива», который возводила компания Дамира Махмутова.

