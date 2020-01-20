Илон Маск рассказал, когда его новая ракета полетит в космос с астронавтом на борту

Первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX планируется на II квартал 2020 года. Такое заявление сделал основатель компании Илон Маск на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте NASA.

«Я полагаю, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к завершению февраля, но не позднее марта», — передает слова предпринимателя ТАСС. Маск подчеркнул, что проверки всех систем и узлов оборудования будут проводиться по три-четыре и более раз.

SpaceX в воскресенье осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 для проверки надежности работы системы спасения Crew Dragon. Испытания, начавшиеся пуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), длились чуть более 10 минут. Капсула корабля была отстрелена в сторону от носителя, после чего Crew Dragon спустился на четырех парашютах и приводнился в Атлантическом океане.

Носитель в соответствии со сценарием испытаний сгорел.

В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Сроки первого пилотируемого полета этого корабля несколько раз менялись.