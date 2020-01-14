Дмитрий Квартальнов: «У нас буллиты всегда были слабыми, но сегодня мы молодцы»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу по буллитам над хабаровским «Амуром» (3:2б).

«Наверное, все-таки равная была игра. Выстояли 3 на 5 очень неплохо, нам в плюс буллиты — я себе запишу, что мы сегодня по буллитам выиграли. У нас этот компонент был всегда слабым, но в буллитах мы сегодня молодцы», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, ранее «Ак Барс» крупно уступил дома «Торпедо» (1:4) и в гостях«Адмиралу» (1:5).