В Казани наградили гособвинителей по делам неонацистов и трагедии в «Адмирале»

Фото: "Реальное время"

Звания заслуженных юристов республики получили сегодня старшие прокуроры отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Ольга Зарипова и Сергей Якунин. Первая представляла гособвинение на процессе по трагедии в ТЦ «Адмирал», второй — по делу неонацистов и мировой судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной.



Награды вручил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на торжествах ко Дню работников прокуратуры в Казанской ратуше, передает журналист «Реального времени».

Также званий заслуженных удостоены заместитель прокурора Казани Гумер Нафиев и старший помощник прокурора Набережных Челнов Иван Тятюшкин.

Приказом Генпрокурора РФ памятные ведомственные медали Ягужинского и.о. прокурора РТ Сергей Старостин сегодня вручил старшему помощнику по обеспечению собственной безопасности прокурора республики Ленару Валиуллину и ветерану надзорного ведомства Альберту Кашаеву. Ну а старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры РТ и участник многих резонансных судебных дел Андрей Кропотов получил медаль Руденко.