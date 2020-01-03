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Завтра в Татарстане заработают еще две ледовых переправы

14:21, 03.01.2020
Завтра в Татарстане заработают еще две ледовых переправы
Фото: МЧС по РТ

Завтра, 4 января, в Татарстане откроются еще две ледовых переправы. Переправы будут доступны по маршруту Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск— Нижние Вязовые.

Инспекторы ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ убедились в достаточной прочности льда. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, на разных участках ледовой дороги толщина природного панциря составляет от 25 до 35 см, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 2 тонн.

Ранее ледовая переправа открылась на реке Кама по маршруту Покровское — Красный Ключ.

Общество Татарстан
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