Завтра в Татарстане заработают еще две ледовых переправы

Фото: МЧС по РТ

Завтра, 4 января, в Татарстане откроются еще две ледовых переправы. Переправы будут доступны по маршруту Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск— Нижние Вязовые.

Инспекторы ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ убедились в достаточной прочности льда. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, на разных участках ледовой дороги толщина природного панциря составляет от 25 до 35 см, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 2 тонн.

Ранее ледовая переправа открылась на реке Кама по маршруту Покровское — Красный Ключ.