Новости общества

08:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

08:23, 03.01.2020
В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Между Елабужским и Нижнекамским районами открыта ледовая переправа Покровское — Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По льду может проехать транспорт массой не более 2,5 тонны. Организовано двустороннее движение, ширина одной полосы — 20 метров. Длина переправы составляет 700 метров. Переправа может пропустить 200 автомобилей за смену.

Также на въезде на льду установлены дорожные знаки, регулирующие движение, а на въезде на переправу — шлагбаум. На берегу также оборудованы пункты обогрева.

Сотрудники переправы расчищают снег проезжей части, производят замер толщины льда и определяют его структуру. Помогают им в этом инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров