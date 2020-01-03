В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Между Елабужским и Нижнекамским районами открыта ледовая переправа Покровское — Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По льду может проехать транспорт массой не более 2,5 тонны. Организовано двустороннее движение, ширина одной полосы — 20 метров. Длина переправы составляет 700 метров. Переправа может пропустить 200 автомобилей за смену.

Также на въезде на льду установлены дорожные знаки, регулирующие движение, а на въезде на переправу — шлагбаум. На берегу также оборудованы пункты обогрева.

Сотрудники переправы расчищают снег проезжей части, производят замер толщины льда и определяют его структуру. Помогают им в этом инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.