Названа предварительная причина крушения самолета в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что в качестве предварительных причин авиакатастрофы близ Алма-Аты рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность.

«Версии предварительные <...> Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины», — сказал он.

Скляр также уточнил, что на месте крушения найдены бортовые самописцы. «Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований», — передает ТАСС его слова.

Напомним, сегодня в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 госпитализированы.

