Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек, еще 49 госпитализированы

В результате авиакатастрофы близ Алма-Аты погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.

Кроме того, было госпитализировано 49 человек, передает ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

МВД Казахстана начало досудебное расследование по статье о нарушении безопасности после инцидента, передает «РИА Новости».

Напомним, сегодня в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание.