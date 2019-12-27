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Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек, еще 49 госпитализированы

10:59, 27.12.2019
Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек, еще 49 госпитализированы
Фото: twitter.com Тотал Казахстан

В результате авиакатастрофы близ Алма-Аты погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.

Кроме того, было госпитализировано 49 человек, передает ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

МВД Казахстана начало досудебное расследование по статье о нарушении безопасности после инцидента, передает «РИА Новости».

Напомним, сегодня в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание.

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