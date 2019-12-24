РФС может запретить критику судейства в РПЛ

Сегодня, 24 декабря, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

По сообщению ТАСС, на заседании утвердят запрет на публичную критику работы судейского корпуса со стороны представителей клубов.

Ожидается, что если решение о запрете будет принято, то за критические высказывания в сторону судей клубы будут подвергнуты к штрафу от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, 14 клубов РПЛ из 16 выразили недоверие к главе судейского корпуса Александру Егорову. Ранее за критику судей на три месяца был отстранен от футбола президент ЦСКА Евгений Гинер.