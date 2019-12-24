«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

«МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com соглашение по предоставлению своим клиентам бесплатного роуминга за рубежом. Такие условия будут работать в 130 странах мира.



В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту «МегаФона» уже подключено около 1 миллиона отелей, сообщили «Реальному времени» представители компаний.

Услуга для абонентов «МегаФона» будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, клиенту нужно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, комментируя соглашение, указал, что партнерство запускается накануне новогодних праздников, когда многие россияне отправляются в отпуск.