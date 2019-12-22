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СМИ: Игрок «Нефтехимика» Макаров подпишет трехлетний контракт с «Рубином»

08:35, 22.12.2019
СМИ: Игрок «Нефтехимика» Макаров подпишет трехлетний контракт с «Рубином»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает издание "Чемпионат".

По данным источника, стороны уже договорились между собой в устном порядке.

В «Нефтехимике» Макаров играет с лета 2018 года. В нынешнем сезоне ФНЛ он провел 20 матчей, в которых забил 11 голов и является лучшим бомбардиром команды в текущем первенстве.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого.

СпортФутбол Татарстан
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