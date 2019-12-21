«Яндекс.Пробки»: в Казани пробка в Вахитовском районе продержалась 6 часов

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В Казани затор на улицах Пушкина и Татарстан растянулся на 1,2 км. Пробка продержалась 6 часов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сегодня вечером загруженность казанских дорог соответствует обычному уровню — 3 баллам.

Наиболее загруженной магистралью сегодня вечером оказалась улица Декабристов в обе стороны.

Также крупными пробками сегодня стали затор на улицах Аделя Кутуя, Академика Сахарова (2,4 км, пробка продержалась 40 минут), затор на Юлиуса Фучика (1,5 км, пробка держалась 3 часа 50 минут), а также затор на Гвардейской улице (1,4 км, пробка продержалась 40 минут).