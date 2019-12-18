В России заблокировали сайт LostFilm, где показывали популярные зарубежные сериалы
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов один из самых популярных русскоязычных торрент-порталов LostFilm.tv. Там показывали главные зарубежные сериалы.
Причиной блокировки портала стал сериал «Супергерл». Согласно карточке дела в Мосгорсуде, иск подал правообладатель корпорация Warner Bros, передает The Village.
Отметим, портал Lost Film уже попадал в черный список с отдельными ссылками, но исключался после удаления спорного контента. Теперь портал может быть заблокирован навсегда.
Ранее сообщалось, что телеканал «Матч ТВ» и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым