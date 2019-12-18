Суд оставил Роберта Мусина под домашним арестом до апреля
Вахитовский райсуд Казани продлил меру пресечения экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Он останется под домашним арестом до апреля.
«Срок домашнего ареста продлен Роберту Мусину на три месяца, до апреля», — передает «Интерфакс».
В прошлый раз суд продлевал домашний арест экс-главе ТФБ до 4 января 2020 года.
Напомним, что сегодня стало известно о требовании АСВ привлечь Мусина и других представителей руководства банка к субсидиарной ответственности. Банкиры должны вернуть 140 млрд рублей.
Дело бывшего главы «Татфондбанка» рассматривается в суде. Во вторник на процессе выступили еще три свидетеля.ЭкономикаБанкиОбщество Татарстан
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