Суд оставил Роберта Мусина под домашним арестом до апреля

Вахитовский райсуд Казани продлил меру пресечения экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Он останется под домашним арестом до апреля.

«Срок домашнего ареста продлен Роберту Мусину на три месяца, до апреля», — передает «Интерфакс».

В прошлый раз суд продлевал домашний арест экс-главе ТФБ до 4 января 2020 года.

Напомним, что сегодня стало известно о требовании АСВ привлечь Мусина и других представителей руководства банка к субсидиарной ответственности. Банкиры должны вернуть 140 млрд рублей.

Дело бывшего главы «Татфондбанка» рассматривается в суде. Во вторник на процессе выступили еще три свидетеля.