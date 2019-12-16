Жители Татарстана меньше всех в России тратятся на продукты питания

В Татарстане зафиксировали самый низкий процент трат на продукты среди регионов России по итогам 2018 года. В среднем на продукты у татарстанской семьи уходит 21,8% всех расходов.

По России больше всех на продукты тратятся в Ингушетии — там доля расходов на продукты питания составила 59,7%, говорится в исследовании «РИА Новости».

В среднем в российских семьях на продукты питания приходится 30,2% всех расходов. По этому показателю Россия заняла 31-е место по Европе. Меньше всех на продукты питания тратятся в Люксембурге (8,4%), Нидерландах и Великобритании (по 10,06%), больше всех — на Украине (50%), в Казахстане (47,6%) и Молдавии (43,8%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане цены на продукты в ноябре возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, рост с начала года составил 1,8%.