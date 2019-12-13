Хоккейная команда из Башкирии пропустила матч из-за массового отравления

Учалинский ХК «Горняк» пропустил матч Высшей хоккейной лиги против «Ростова» из-за массового пищевого отравления. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

«В связи с острым инфекционным заболеванием ряда хоккеистов основного состава ХК «Горняк» Лига приняла решение о переносе матча «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» №565 между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Горняк» (Учалы) с 12 декабря 2019 года на другой срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

О новой дате проведения встречи станет известно чуть позже.

Отметим, что после 33 проведенных матчей «Горняк» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Ростов» идет на 32-м месте среди 34 команд.