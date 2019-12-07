Крупнейшая российская киберспортивная студия RuHub приедет в Казань на финал Кубка России по киберспорту

Крупнейшая российская киберспортивная студия RuHub будет освещать гранд-финал Открытого Кубка России по киберспорту 2019, который пройдет 14 и 15 декабря в Казани.

Так, аналитики студии будут комментировать матчи, проведут встречу со зрителями для автограф-сессии. RuHub расположится в специальном корпункте в Казани.

Ведущим студии аналитики станет Дмитрий NotInMyHouse Крупнов, а ведущим сцены — Дмитрий Instamityay Серебренников, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Напомним, гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту состоится 14—15 декабря в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. Кубок будет разыгрываться в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Подробнее — в материале «Реального времени».

