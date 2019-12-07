Новости спорта

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Эмиль Гарипов: «Очень рад, что перешел в «Авангард», все знают, что в «Ак Барсе» я не играл»

13:25, 07.12.2019
Эмиль Гарипов: «Очень рад, что перешел в «Авангард», все знают, что в «Ак Барсе» я не играл»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал свой уход из «Ак Барса».

— Какие ощущения в «Авангарде»?

— Здорово, чувствую счастье. Давно не испытывал этого. Поэтому я готов работать, стараться на благо команды, поэтому буду выполнять работу добросовестно.

— Как все это для тебя случилось?

— Все знают, что в Казани я не играл. Команда хорошо играла, вратари хорошо играли. Я понимал, что второй год сидеть не вариант. Очень рад, что перешел в «Авангард». Буду стараться, перезагружу карьеру, все будет отлично.

— Ты сейчас запредельно мотивирован?

— Да, эта мотивация должна мне помочь. Я очень счастлив, что она появилась у меня, — приводит слова Гарипова официальный сайт «Авангарда».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров