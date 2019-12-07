Эмиль Гарипов: «Очень рад, что перешел в «Авангард», все знают, что в «Ак Барсе» я не играл»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал свой уход из «Ак Барса».

— Какие ощущения в «Авангарде»?

— Здорово, чувствую счастье. Давно не испытывал этого. Поэтому я готов работать, стараться на благо команды, поэтому буду выполнять работу добросовестно.

— Как все это для тебя случилось?

— Все знают, что в Казани я не играл. Команда хорошо играла, вратари хорошо играли. Я понимал, что второй год сидеть не вариант. Очень рад, что перешел в «Авангард». Буду стараться, перезагружу карьеру, все будет отлично.

— Ты сейчас запредельно мотивирован?

— Да, эта мотивация должна мне помочь. Я очень счастлив, что она появилась у меня, — приводит слова Гарипова официальный сайт «Авангарда».