Президент Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом о «российских шпионах»

Президент Чехии Милош Земан высказал свою точку зрения на отмену вылета бизнес-миссии страны из Москвы в Казань. Он считает, что таким образом Кремль мог ответить на публикацию отчета Службы безопасности страны об активизации российских спецслужб.

«Одна из гипотез, что россияне таким образом отреагировали на отчет контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы», — заявил президент в эфире пражского телеканала Barrandov.

Напомним, что глава МИД Чехии Томаш Петршичек привел более тривиальное объяснение: административно-технические проблемы.

Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан и сопровождавшая его делегация предпринимателей не смогли вылететь в Казань. В итоге бизнес-миссия вернулась в Прагу.