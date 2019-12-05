Беленов — лидер сезона в РПЛ по матчам на «ноль»
Вратарь «Уфы» Александр Беленов лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству сыгранных на «ноль» матчей в текущем сезоне.
В игре против «Крыльев Советов» (1:0) голкипер уфимского клуба в восьмой раз с начала чемпионата оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он опережает всех вратарей в лиге.
Второе место по количеству матчей на «ноль» делят голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и его коллега из ЦСКА Игорь Акинфеев. У обоих вратарей по семь «сухих» игр в сезоне.
Напомним, ранее стало известно о травме главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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