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Беленов — лидер сезона в РПЛ по матчам на «ноль»

11:01, 05.12.2019
Беленов — лидер сезона в РПЛ по матчам на «ноль»
Фото: vk.com/ufafc

Вратарь «Уфы» Александр Беленов лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству сыгранных на «ноль» матчей в текущем сезоне.

В игре против «Крыльев Советов» (1:0) голкипер уфимского клуба в восьмой раз с начала чемпионата оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он опережает всех вратарей в лиге.

Второе место по количеству матчей на «ноль» делят голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и его коллега из ЦСКА Игорь Акинфеев. У обоих вратарей по семь «сухих» игр в сезоне.

Напомним, ранее стало известно о травме главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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