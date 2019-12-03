«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» на весну из-за травмы тренера Евсеева

Футбольный клуб «Уфа» хочет перенести матч 19-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» на весеннюю часть чемпионата из-за травмы, полученной главным тренером Вадимом Евсеевым на тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Вадим Валентинович получил сегодня травму на тренировке, самостоятельно очень тяжело передвигаться. Хотим обратиться в Лигу, чтобы перенесли наш матч. Наверное, на весну, на какой-то резервный день», — говорится в сообщении.

Врач команды Ильшат Жданов отказался разглашать характер травмы наставника уфимцев.

«Евсееву оказана первая помощь. Вечером предстоит дополнительное обследование, после которого будет определена тактика лечения. Характер травмы разглашать не буду», — цитирует Жданова «Чемпионат».

Матч между «Ахматом» и «Уфой» в рамках 19-го тура РПЛ запланирован на 7 декабря.