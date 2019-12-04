Министр спорта РФ поставил задачу сборной России войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборная России по футболу должна войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА.

«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», — сказал Колобков.

В свежем рейтинге ФИФА российская сборная опустилась на 38-ю позицию, пропустив вперед команды Украины и Алжира.