Министр спорта РФ поставил задачу сборной России войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборная России по футболу должна войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА.
«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», — сказал Колобков.
В свежем рейтинге ФИФА российская сборная опустилась на 38-ю позицию, пропустив вперед команды Украины и Алжира.СпортФутбол
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