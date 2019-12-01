В Тунисе в при ДТП с автобусом погибли 22 человека, россиян среди пострадавших нет

В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека. Еще 21 человек пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД страны.

Инцидент произошел в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуб). Автобус ехал из столицы Туниса, в какой-то момент он съехал в кювет и перевернулся.

В посольстве России в Тунисе сообщили RT, что российских граждан не было среди погибших и пострадавших в аварии.



Напомним, что 26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа в Доминикане. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, среди которых есть жители Казани. Виновником аварии называют водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.

Сегодня стало известно, что Минздрав РТ ведет переговоры о перевозке четверых туристов, пострадавших в аварии. Трое жителей Казани находятся в тяжелом состоянии, еще один получил тяжелые травмы.