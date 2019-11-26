Дело экс-главы банка «Спурт» дошло до Верховного суда РТ

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Сегодня Верховный суд РТ приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор бывшему председателю правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Осужденная считает назначенное наказание несправедливым и просит смягчить его, передает из суда журналист «Реального времени».



3 июня этого года Вахитовский суд Казани приговорил Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом для банка и кредиторов в 2,9 млрд рублей.

Вину в этих преступлениях банкир еще на следствии полностью признала, однако настаивала — ее действия были направлены на спасение стратегического проекта «КЗСК-Силикон», финансирование которого свернул инвестор — Внешэкономбанк. Дело экс-главы «Спурта» рассматривалось в особом порядке.

Жалобы на приговор подали сама осужденная и ее адвокат. Уже после решения Вахитовского суда в арбитраже Даутову признали банкротом.