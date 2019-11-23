Кадыров: Медведев внимательно отнесся к предложению убрать блок-посты на Северном Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он сообщил, что глава российского правительства согласился рассмотреть вопрос об отказе от блок-постов на дорогах Северного Кавказа.

«Было приятно, что Дмитрий Анатольевич, как ранее и обещал, внимательно отнёсся к проблеме функционирования на автомагистралях Северного Кавказа различных блок-постов, которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что премьер пообещал поднять этот вопрос на заседании правительства по поводу социально-экономического развития СКФО.