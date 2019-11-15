Татарстанцы сдали по программе самообложения четверть миллиарда

Этими деньгами разрешено «вымостить» только сельские дороги — города стали исключением

О районах — передовиках в реализации программы самообложения в Татарстане как инструмента повышения качества жизни в муниципальных образованиях, расходовании собранных средств и перспективах распространения этого опыта на города говорил сегодня на брифинге председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин. Ответы на вопросы «Реального времени» и не только — в нашем материале.

Миллиард за неполные триста тысяч



О том, что на каждый рубль, собранный гражданами по программе самообложения, Татарстан добавляет из республиканской казны 4 рубля, не слышал только ленивый. Экзам Губайдуллин с цифрами в руках продемонстрировал, как за семь лет существования этой программы росли доверие и интерес к ней со стороны жителей республики.

В 2013 году, когда программа лишь стартовала, татарстанцы рискнули самообложиться лишь на 3,7 млн рублей и только в 93 сельских поселениях. Но уже спустя год в программу включилось гораздо больше участников, соответственно, и собрали в 20 раз больше — 80,3 млн. А в 2019 году сборы с населения от самообложения составили 241,6 млн и в программе приняли участие жители всех 856 сельских поселений республики.

— Самыми активными в этом году стали жители Кукморского района, собравшие 16 миллионов, Муслюмовского (14 миллионов), Арского и Буинского (по 11 миллионов), Актанышского (9 миллионов) и Тетюшского (4,2 миллиона), — уточнил спикер.

В свою очередь, из бюджета Татарстана в 2014 году на реализацию программ самообложения было выделено 277,7 млн рублей, а в 2019-м — 1,08 миллиарда. Те, кто сделал рекордные сборы, соответственно, получили и большее финансирование. К примеру, активные жители села Бессоново в Тетюшском районе получили средства не только на благоустройство местного кладбища, но и на улучшение уличного освещения — там установили энергосберегающие светильники.

Активные жители села Бессоново в Тетюшском районе получили средства не только на благоустройство местного кладбища, но и на улучшение уличного освещения. Фото tetushi.tatarstan.ru

Эх, дороги!

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» рассказал, на что расходуются средства от самообложения. Львиная доля — 47% — уходит на ремонт и содержание дорог и мостов, 19% — на благоустройство территорий, по 10% — на водоснабжение населенных пунктов и на благоустройство и содержание кладбищ, а оставшиеся 4% направляются на строительство и благоустройство спортивных и детских площадок.

Экзам Губайдуллин отметил, что изменения, внесенные в законодательство в 2018 году, позволили проводить в каждом населенном пункте сходы по вопросам самообложения и этим упростили задачу сбора средств с населения. А с мая 2019-го упростился и порядок проведения сходов — теперь их можно проводить «по частям», в течение месяца, что также облегчает дело.

Накопить и «купить» нельзя

Экзам Губайдуллин подчеркнул, что появившаяся недавно возможность не складывать собранные в отдельном селе или деревне средства в общий котел, а расходовать их для собственного благоустройства способствует более активному участию населения в программе самообложения.

Но журналисты поставили вопрос — как теперь быть жителям маленьких деревень, население которых составляют пенсионеры? Их копеечных сборов ни на дороги, ни на освещение не хватит. Как вариант, было предложено дать им возможность копить средства самообложения в течение нескольких лет, чтобы впоследствии получить из республиканского бюджета более весомую сумму.

Журналисты поставили вопрос — как теперь быть жителям маленьких деревень, население которых составляют пенсионеры? Их копеечных сборов ни на дороги, ни на освещение не хватит. Фото tetyushy.ru

Но председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» ответил, что такой вариант самообложения в законодательстве не прописан, а средства для благоустройства таких населенных пунктов местные власти должны находить — либо просить у республики.

Что в деревне хорошо, в городе запрещено

На вопрос «Реального времени», насколько реально в ближайшее время введение самообложения в крупных городах — для жителей многоэтажек, как это предлагает председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин (для большего эффекта от реализации программы «Наш двор»), Экзам Губайдуллин ответил, что «эта тема очень интересная, но очень непростая, если жители захотят и согласятся, мы ее поддержим». Но пока, по его словам, такая идея вряд ли может быть реализована, поэтому в деталях Госсоветом не обсуждалась.

Он также уточнил, что в республике уже заложен бюджет по самообложению на 2020—2021 годы и в этих суммах не предусмотрены расходы на софинансирование программы «Наш двор».

Отрицательно ответил глава ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и на вопрос, допускается ли проведение сходов по самообложению в городских поселках Казани, где на ликвидацию бездорожья не хватает денег бюджета. Самообложение по-прежнему касается пока лишь деревень, сел, поселков и небольших городов.

Экзам Губайдуллин уточнил, что в республике уже заложен бюджет по самообложению на 2020—2021 годы и в этих суммах не предусмотрены расходы на софинансирование программы «Наш двор». Фото kazved.ru

Добровольно-обязательно?

Референдумы о самообложении граждан в Татарстане проводятся с 2013 года, но в 2018-м они впервые прошли на территории всей республики одновременно — в день проведения дополнительных выборов 18 ноября. Именно этим объясняется и достигнутая в прошлом году высокая явка на них граждан — около 69%.

За самообложение тогда проголосовали 565,6 тыс. человек. Состоявшимися были признаны референдумы в 838 поселениях, где явка превысила 50%, несостоявшимися — в шести поселениях против 14 в 2017 году.

Отвечая на вопросы журналистов, Экзам Губайдуллин заявил, что если решение о самообложении принято легитимно — на референдуме или сходе, то жители данного населенного пункта обязаны платить, даже если голосовали против или вовсе не голосовали за самообложение. Однако еще в апреле прошлого года Госсоветом республики были даны разъяснения о добровольности взносов по самообложению и недопустимости санкций и штрафов за отказ от уплаты взносов.