«Татнефть» может направить на дивиденды 56,7 млрд рублей

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 64,47 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет около 100% от чистой прибыли компании по РСБУ за указанный период (150 млрд рублей).

Таким образом, дивиденды за третий квартал могут оставить 24,36 рублей на акцию, а общая сумма — 56,7 млрд рублей.

Совет директоров также предложил внеочередному общему собранию акционеров утвердить 30 декабря 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования 19 декабря 2019 года.

Напомним, что за первое полугодие 2019 года «Татнефть» направила на дивиденды 93,3 млрд рублей.