В Татарстане открылся новый распределительный центр «Пятерочки»

X5 Retail Group открыла распределительный центр торговой сети «Пятерочка» в Зеленодольске. В церемонии открытия логистического комплекса приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Александр Ильин. На это событие были приглашены руководители компаний-поставщиков Приволжского федерального округа и журналисты. Поставщики продуктов питания организовали презентацию и дегустацию своей продукции.

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РЦ в цифрах

Мощности нового РЦ позволяют обрабатывать 5 000 тонн груза в сутки. Комплекс уже обеспечивает продуктами почти 700 магазинов более чем в 100 населенных пунктах не только Татарстана, но и Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.

На площади почти 39 500 кв. м расположились восемь зон хранения. В каждой из этих секций поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. При выходе на полную мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию около 600 поставщиков. Сейчас с X5 сотрудничают около 100 поставщиков региона, 19 из которых пополнили ассортимент торговых сетей в прошлом году.

Качественную работу логистического центра обеспечивают более 500 сотрудников и около 100 единиц техники. Всего торговая сеть «Пятерочка» организовала в Республике Татарстане более 8 000 рабочих мест.

В республике работают 670 магазинов «Пятерочка», более 250 из них находятся непосредственно в Казани.

Рустам Минниханов: «Вдвойне приятно, что здесь мы видим потенциальных поставщиков сети «Пятерочка» из РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал собравшихся. В своей краткой, но теплой речи он сказал:

«Сегодня очень интересный и продуктивный день. Очень приятно находиться в новом распределительном центре крупнейшей торговой компании «Пятерочка». Вдвойне приятно, что здесь мы видим и поставщиков из республики, которые уже работают с сетью «Пятерочка», и потенциальных поставщиков. Главное, что сеть будет работать и в интересах потребителей республики, и в то же время в интересах производителей из Татарстана.

Проект очень нужный, интересный. 38 000 квадратных метров, 500 рабочих мест — это очень важно. Я хотел бы пожелать вам успешной работы и оставаться лидерами в своей отрасли. Уверен, что этот проект будет успешным! В добрый путь!»

После того, как были сказаны все приветственные слова, состоялась торжественная погрузка первой паллеты на стеллаж.

Сергей Гончаров: «Сегодня доля местных производителей в Татарстане превышает 30%»

Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сказал журналистам о том, что логистика — важное звено в деятельности каждой торговой сети, и распределительные центры играют в этом огромную роль. Они позволяют сократить логистическое плечо, поддерживать доступность и свежесть товаров в условиях развития торговой сети и более плотно работать с местными производителями:

«Построенный распределительный позволит увеличить долю местных производителей. Сейчас этот показатель превышает 30%, мы сотрудничаем со 100 местными производителями, и я считаю, что эта доля может вырасти».



Благодарим за помощь в написании материала пресс-службу Х5 Retail Group. Фото: Ринат Назметдинов