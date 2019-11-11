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Тихонов тренируется во втором звене «Ак Барса» с Зариповым и Галиевым

11:50, 11.11.2019
Тихонов тренируется во втором звене «Ак Барса» с Зариповым и Галиевым
Фото: ak-bars.ru

В эти минуты казанский «Ак Барс» проводит открытую тренировку на льду «Татнефть Арены».

Как передает корреспондент «Реального времени», новичок казанской команды Виктор Тихонов-младший тренируется в одном звене с Данисом Зариповым и Станиславом Галиевым. Защитник Роман Рукавишников работает в паре с Романом Абросимовым.

1. Красные: Педан — Хенкель; Зарипов — Тихонов — Галиев.
2. Желтые: Абросимов — Рукавишников; Ли — Основин — Фрэттин.
3. Синие: Кара — Глухов; Фисенко — Лукоянов — Э. Галимов.
4. Зеленые: Яруллин — Лямкин; Петров — Кормье — Азеведо .
Вратари: Гарипов, Билялов.

СпортХоккей Татарстан
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